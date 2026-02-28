İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayımlanan bildiride, İran’a yönelik saldırıların müzakere süreci devam ederken gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada, Tahran ve bazı kentlere yönelik saldırıların sürebileceğine dair bilgiler bulunduğu belirtilerek, “Başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir” denildi.

Yetkililer, vatandaşlardan alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlardan uzak durmalarını istedi. Devlet dairelerinin ise geçici süreyle yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı duyuruldu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR GENİŞLEDİ

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar sürerken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıyı “önleyici” olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump “büyük bir operasyon” yürütüldüğünü açıkladı.

Saldırılarda Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Tebriz, Şiraz ve Buşehr dahil birçok kent hedef alındı. İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hâl ilan edildi.

İran ordusu ise İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini duyurdu. Ayrıca Bahreyn başta olmak üzere Körfez’deki bazı ABD üslerinin de hedef alındığı bildirildi. Bölgedeki gerilim hızla tırmanıyor.