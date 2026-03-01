İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Açıklamanın ardından kentte art arda şiddetli patlama sesleri duyulurken, saldırının hedefi ve hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NETANYAHU: SALDIRILAR YOĞUNLAŞACAK

Bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Başkanı David Barnea ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaşarak devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "Güçlerimiz şu anda Tahran'ın kalbine yoğun saldırılar düzenliyor ve bu saldırılar önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak" dedi.

Tel Aviv ve Beyt Şemeş'TE düzenlenen saldırılara değinen Netanyahu, "Ailelere yürekten başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.