İran Devrim Muhafızları, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde başkent Tahran’ın en işlek noktalarından biri olan Venek Meydanı’na askeri yığınak yaptı. Gövde gösterisi kapsamında getirilen ve operasyonel kapasitesiyle bilinen Kadr füzesi, meydanın ortasına yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.

BÖLGESEL MESAJ: ASKERİ KAPASİTE SOKAKLARDA

Görkemli bir askeri tören eşliğinde gerçekleştirilen bu sevkiyat, bölge ülkelerine ve uluslararası kamuoyuna yönelik bir güç mesajı olarak nitelendiriliyor. Tahran sokaklarında askeri araçların ve Devrim Muhafızları personelinin yoğun katılımıyla devam eden etkinlik, İran’ın savunma sanayisindeki caydırıcılığını halk nezdinde pekiştirmeyi hedefliyor.