İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tahran Acil Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Mehr Suruş, başkente yönelik saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Suruş, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 460 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 309 kişinin yaralandığını bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ DE HEDEF ALINDI

İranlı yetkili, saldırılarda yalnızca sivillerin değil sağlık altyapısının da zarar gördüğünü belirtti. Açıklamaya göre saldırılar sırasında 18 ambulans ile 18 acil sağlık birimi de hedef alındı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana başkent Tahran sık sık hava saldırılarının hedefi oluyor. Yetkililer, can kaybının artabileceği uyarısında bulunuyor.