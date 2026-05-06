İran’ın başkenti Tahran’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın can kaybına yol açtı. Şehrin batısındaki Şehriyar bölgesinde bulunan Erguvan Alışveriş Merkezi’nde sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, Şehriyar Genel ve Devrim Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.