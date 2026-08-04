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Kaynak: Haber Merkezi

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Tahran Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Şervin Tebrizi, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 KİŞİ OLAY YERİNDE TEDAVİ EDİLDİ

Tebrizi, Tahran'ın Rey ilçesindeki Şemsabad Sanayi Sitesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldiğini ve olayda 18 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 14'ünün olay yerinde tedavi edildiğini aktaran Tebrizi, 4 kişinin ise çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.