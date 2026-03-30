İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede altyapı hasar gerçekleşmişti.
Dün akşam saatlerinde Elburz eyaletine yönelik hava saldırılarında elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sebebiyle başkent Tahran ve eyaletin yönetim merkezi Kerec şehrinde elektrik kesintileri olmuştu.
İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi bugün gerçekleştirdiği açıklamada başkent Tahran ve Elburz’da elektriğin yeniden sağlandığını söyledi.
Meşhedi açıklamasında, saldırının ana hedefinin ne olduğunu aktarmadı.