İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-35 savaş uçağı, Tahran üzerinde gerçekleşen hava çatışmasında İran Hava Kuvvetleri envanterindeki Rus yapımı Yak-130 uçağını düşürdü.

Haber Global'den Mehmet Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bunun F-35 savaş uçağının hava muharebesinde doğrulanmış ilk düşürmesi olduğu belirtildi.

YAKLAŞIK 40 YIL SONRA HAVA MUHAREBESİ

Yaşanan olay aynı zamanda İsrail Hava Kuvvetleri’nin onlarca yıl sonra gerçekleştirdiği ilk hava-hava çatışması olarak kayıtlara geçti.

İsrailli pilotların başka pilotlu uçaklarla gerçekleştirdiği son hava muharebesi 24 Kasım 1985’te yaşanmıştı.

O tarihte bir İsrail F-15 uçağı, Lübnan semalarında iki Suriye MiG-23 savaş uçağını düşürmüştü.

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR

Söz konusu olay, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail güçleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların sürdüğü bir dönemde meydana geldi. ABD ve İsrail yönetimleri, önümüzdeki günlerde İran hava sahasında üstünlük sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Öte yandan bölgede yaşanan gerilim kapsamında Kuveyt’te dost ateşi sonucu üç ABD F-15 Strike Eagle savaş uçağının düşürüldüğü de biliniyor.

F-35’İN ÖZELLİKLERİ

ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 Lightning II savaş uçakları, düşük radar görünürlüğü sağlayan gizlilik teknolojisiyle öne çıkıyor. Gelişmiş elektronik sistemlere sahip olan uçaklar, hava muharebeleri ve kara bombardımanı için çeşitli silah sistemleri taşıyabiliyor.

F-35 savaş uçakları, ABD’nin müttefik ülkelerine yaptığı en yaygın askeri satışlardan biri olarak da dikkat çekiyor.