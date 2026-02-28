Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, İran’da bulunan vatandaşların güvenli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlar ve binalardan uzak durmalarını istedi. Açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca, İran’a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemelerinin uygun olacağını bildirdi.

SINIR KAPILARI AÇIK

Duyuruda, Türkiye-İran kara sınırındaki Esendere Sınır Kapısı, Kapıköy Sınır Kapısı ve Gürbulak Sınır Kapısı’nın açık olduğu belirtilerek, kara yoluyla Türkiye’ye dönüşün mümkün olduğu ifade edildi.

Yetkililer, gelişmelere ilişkin güncel bilgilerin Dışişleri Bakanlığı ile İran’daki temsilciliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesini önerdi.