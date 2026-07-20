Son dönemde küresel çapta popülerlik kazanan Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasaları, finans ve siyaset dünyasında benzeri görülmemiş bir siber manipülasyon skandalına sahne oldu. 2016 yılından bu yana Donald Trump'ın teleprompter operatörlüğünü yürüten ve metinleri önceden inceleyen kilit isimlerden biri olan Gabriel Perez, elde ettiği bu kritik "içeriden bilgiyi" (insider trading) paraya tahvil etti. Perez, Trump’ın "Birliğin Durumu" (State of the Union) dahil olmak üzere kritik kamuoyu konuşmalarından önce Kalshi platformunda hangi kelimeleri, ülke isimlerini ya da sloganları kullanacağına dair açılan "kelime bahislerine" (mention markets) yüklü miktarda para yatırdı. Bu yöntemle yaklaşık 100 bin dolarlık bir kazanç havuzu oluşturdu.

ŞÜPHELİ HAREKETLER İNCELEMEYE TAKILDI

Skandal, platformdaki olağandışı alım-satım kalıplarını ve irregularities (düzensizlikleri) fark eden Kalshi'nin piyasa gözetim ve analitik ekipleri tarafından mart ayında tespit edildi. Yapılan iç soruşturma ve mülakatların ardından platform, kullanıcının Beyaz Saray çalışanı olduğunu saptayarak hesabı dondurdu ve Perez'in kazandığı 90 bin dolardan fazla parayı çekmesine engel oldu. Kalshi yetkilileri, siyasi liderlerin söylemlerinin küresel borsaları ve emtia piyasalarını doğrudan etkilediğini belirterek elde edilen tüm dijital delilleri ABD Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) resmi olarak raporladı.

BEYAZ SARAY'DAN JET KARARLA İŞİNE SON VERİLDİ

Konunun basına yansımasının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Donald Trump'ın durumdan haberdar olduğunu ve yaşanan bu hadiseyi "tam anlamıyla bir rezalet" olarak nitelendirdiğini açıkladı. Trump'ın doğrudan talimatıyla jet hızıyla açığa alınan ve süresiz ücretsiz izne çıkarılan Perez'in, Beyaz Saray'daki teknik görevine tamamen son verildiği ve kurumla olan ilişiğinin kesildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında CFTC ile iş birliği yapan ve suçunu itiraf eden Perez'in, elde ettiği haksız kazancı tamamen iade etmek üzere federal regülatörlerle uzlaşma masasında olduğu aktarıldı.

TAHMİN PİYASALARINDA GÜVENLİK ALARMI

Yaşanan bu insider vakası, tahmin piyasalarının manipülasyona ne kadar açık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Daha önce de Venezuela'da Maduro'nun yakalanacağına dair operasyon planlarına erişimi olan bir ABD askerinin Polymarket üzerinden 400 bin doların üzerinde bahis oynamasıyla benzer bir kriz yaşanmıştı. Yaşanan bu son skandalın ardından Kalshi platformu, güvenliği artırmak adına kullanıcılarına meslek ve iş yeri ibraz etme zorunluluğu getiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı ve usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla bir ihbar portalı devreye soktu. Uzmanlar, bu tür asimetrik manipülasyonların önlenmesi için yasal regülasyonların daha da sıkılaştırılması gerektiğini savunuyor.