İzmir’de mülkiyet tartışmalarıyla gündeme gelen Meslek Fabrikası için verilen tahliye süresi sona erdi. Sürenin dolmasının ardından sabah saatlerinde polis ekipleri binanın giriş ve çıkışlarını kapattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Meslek Fabrikası’nda yasal süreç devam ederken, bina önünde bekleyiş başladı.
Tahliye süresinin dolmasıyla birlikte bölgede hareketlilik artarken, vatandaşlar ve belediye yetkilileri bina önünde nöbet tutmaya başladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da alana gelerek nöbete katıldı. Tugay’ın vatandaşlarla birlikte Meslek Fabrikası önünde bekleyişini sürdürdüğü bildirildi.
Meslek Fabrikası’na ilişkin hukuki sürecin devam ettiği öğrenilirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.