Yaklaşık 3 ay önce karot örnekleri alınan ve riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilerek yıkım kararı verilen binanın 5'nci katındaki dairenin balkonu çöktü. Balkondan kopan beton parçaları sokağa düşerken, park halindeki bir otomobil zarar gördü.

Yaşanan olaydan sonra polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokağı geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturan beton parçalarını kontrollü şekilde kaldırdı. Hasar gören otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.