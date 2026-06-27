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Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TAHKİM KURULU İNCELEME SÜRECİNE DEVAM ETME KARARI ALINDIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz başvurusu üzerine TFF Tahkim Kurulu dosyayla ilgili incelemenin henüz tamamlanmadığını ve incelemenin devam edilmesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verildi."



