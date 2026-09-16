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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Tedavi sürecinde düzenlenen destek kampanyasıyla ilacına kavuşan Tahir bebek ve ailesi, CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül’ü ziyaret etti. Fizik tedavi sürecinin Türkiye’de devam ettiği belirtilirken, Tahir bebeğin sağlıkla güçlenmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

UMUT VEREN BULUŞMA

Aksaray’da tedavi sürecinde yürütülen destek kampanyasıyla ilacına kavuşan Tahir bebekten sevindiren haber geldi. CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, kampanya sürecinde destek verdikleri Tahir bebek ve ailesini ağırladı.

Gerçekleşen ziyaret, yalnızca bir teşekkür buluşması olmanın ötesinde, dayanışmanın ve umutla verilen mücadelenin somut bir yansıması olarak değerlendirildi. Tedavi sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakan Tahir bebeğin sağlık durumundaki olumlu gelişmeler, ziyarete katılan herkese mutluluk yaşattı.

KAMPANYADAN TEDAVİ SÜRECİNE UZANAN YOLCULUK

Tahir bebeğin tedavisi için yürütülen kampanya sürecinde birçok kişi ve kurum destek verirken, CHP Aksaray İl Başkanlığı da bu süreçte farkındalık oluşturmak adına çeşitli çalışmalara katkı sundu.

İlacına kavuşmasının ardından tedavisi Türkiye’de devam eden Tahir bebeğin fizik tedavi sürecini sürdürdüğü belirtilirken, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gitmesi ailesi kadar destek verenleri de sevindirdi.

CANSU BÜLBÜL: “BU MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, Tahir bebeğin sağlıkla güçlendiğini görmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Tedavi sürecinde kampanyasına elimizden geldiğince destek olduğumuz Tahir bebeğimizin ailesi, ilacına kavuşmasının ve Türkiye’de devam eden fizik tedavi sürecinde bizleri ziyarete geldiler. Tahir bebeğimizin sağlıkla güçlendiğini bilmek, ailesinin mutluluğuna ortak olmak tarif edilemez bir duygu.”

“GÜZEL HABERLERİNİ ALMAYA DEVAM EDELİM”

Tahir bebeğin tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini temenni eden Cansu Bülbül, bundan sonraki süreçte de sevindirici gelişmeler duymayı arzu ettiklerini belirtti.

Bülbül, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Dilerim bundan sonraki süreçte de Tahir bebeğimizin güzel haberlerini almaya devam ederiz. Sağlıkla büyüsün, yüzü hep gülsün.”

DAYANIŞMANIN GÜCÜ BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ

Tahir bebeğin hikâyesi, toplumsal dayanışmanın hayatlara nasıl umut olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Destek kampanyasının ardından tedavi sürecinde kaydedilen olumlu gelişmeler, benzer süreçlerden geçen aileler için de moral kaynağı oldu.

Ailesinin yüzündeki mutluluk ve Tahir bebeğin sağlıkla güçlenerek tedavisine devam etmesi, kampanyaya katkı sunan herkes için en anlamlı karşılık olarak değerlendirildi. Ziyaret, umut, dayanışma ve birlikte mücadele etmenin önemini bir kez daha hatırlatan duygusal anlara sahne oldu.