Ukrayna ve İsrail arasındaki ilişkiler, Rusya tarafından işgal edilen topraklardan elde edilen "çalıntı tahıl" iddiasıyla gerildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha’nın İsrail limanındaki bir gemiye el koyma talebi üzerine, İsrailli mevkidaşı Saar ile sosyal medya üzerinden girdiği sert polemik diplomasi trafiğine damga vurdu.

DİPLOMASİ SAHASINDAN SOSYAL MEDYAYA: KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İsrail'in Hayfa limanına demirleyen Rus bandıralı "PANORMITIS" gemisinin, işgal altındaki topraklardan yasa dışı yollarla alınan tahılı taşıdığını iddia etti. Sybiha, Ukrayna Başsavcılığı'nın mahkeme kararına dayanarak gemiye el konulması için resmi talepte bulunduklarını belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Bu bir Twitter diplomasisi değil, yanıt gerektiren somut bir hukuki taleptir. İsrail'in bu meseleyi duygusal açıklamalarla geçiştirmek yerine ciddiye almasını bekliyoruz."

İSRAİL'DEN YANIT: "ÖNCE TALEPTE BULUNSAYDINIZ"

Sybiha'nın bu paylaşımına İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'dan yanıt gecikmedi. Saar, Ukrayna'yı usul hatası yapmakla ve kamuoyu önünde şov yapmakla suçlayarak mevkidaşını şöyle eleştirdi:

"Tweet atmadan önce resmi bir talepte bulunulması beklenirdi. Kendi nedenlerinize bağlı olarak farklı bir yol izlediniz. Talebiniz ancak dün gece geç saatlerde ulaştı ve şu an ilgili makamlarca inceleniyor."

KRİZİN ARKA PLANI

Ukrayna ve İsrail arasındaki bu "tahıl krizi" yeni değil. Süreç, 12 Nisan’da "ABINSK" adlı başka bir Rus gemisinin 43 bin ton tahıl ile Hayfa’ya ulaşmasıyla başlamıştı.

27 Nisan’da Ukrayna, İsrail’in Kiev Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak İsrail’in Rusya’dan "çalıntı tahıl" almasına karşı tepkisini resmen iletti.

İsrail’in Savunma Bakanı Saar, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bu tahılın "çalıntı" olduğuna dair somut hiçbir kanıt sunmadığını savunmuştu.

27 Nisan’da ikinci bir Rus gemisinin daha Hayfa'ya ulaşması bardağı taşıran son damla oldu.

Ukrayna, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerdeki tarım ürünlerini uluslararası pazara sunarak savaş fonu yaratmasını engellemeye çalışırken; İsrail, hukuki kanıtların yetersizliğini gerekçe göstererek ticari operasyonlara müdahale etmekten kaçınıyor.