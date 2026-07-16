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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un genç oyuncusu Muhammet Taha Şahin, yeni sezon öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Performansından memnun olduğunu belirten Şahin, hem kulüp hem de bireysel hedeflerine değindi.

“KENDİMİ GELİŞTİRDİM”

Erzurum kampında yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade eden genç oyuncu, özellikle defansif yönünü geliştirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon bireysel anlamda iyi bir performans sergilediğini belirten Şahin, “Daha fazla koştuğum, daha çok şut attığım bir sezon oldu. Ancak her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyorum” dedi.

HEDEF: DAHA İYİ BİR SEZON

Rizespor’un kadro kalitesine dikkat çeken Şahin, takım olarak geçen sezonun üzerine çıkmak istediklerini vurguladı.

MİLLİ TAKIM HAYALİ

A Milli Takım hedefini de dile getiren genç oyuncu, yeniden milli formayı giymek istediğini belirterek bunun en büyük motivasyonlarından biri olduğunu söyledi.

TRANSFER MESAJI VERDİ

Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Taha Şahin, geleceğiyle ilgili de açık kapı bıraktı.

Genç futbolcu, “Rizesporluyum ama yurt dışında ülkemi temsil etmek ya da şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda oynamak isterim. Ancak her şey kulübümün menfaatleri doğrultusunda olmalı” ifadelerini kullandı.

Taha Şahin’in açıklamaları, transfer ihtimaline dair dikkat çekici bir mesaj olarak yorumlandı.