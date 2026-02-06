Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti

Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti

Türkiye’yi derinden sarsan asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, geride tarifsiz acılar bıraktı. Depreme halasının evinde yakalanan fenomen Taha Duymaz’ın sözleri gündem oldu.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 1

Hatay’da halasının evinde depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın vefatından önce söylediği sözler, bugün yeniden gündeme geldi.

1 8
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 2

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan ve sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz, deprem sırasında Antakya’da bulunan halasının evindeydi.

2 8
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 3

Genç fenomen, iki kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Duymaz ve kardeşleri, memleketleri Güveççi Mahallesi’nde toprağa verildi.

3 8
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 4

Henüz 19 yaşındayken hayata veda eden Taha Duymaz’ın, yıllar önce kaydettiği bir video sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

4 8
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 5

Videoda kendisine yöneltilen “Geleceğe dair planların neler?” sorusuna verdiği yanıt, izleyenlerin yüreğini burktu.

5 8
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 6

“Geleceği göremiyorum, yarına çıkıp çıkmayacağımı bile bilmiyorum” diyen Duymaz, az yaşayacağını hissettiğini ve bu nedenle uzun vadeli planlar yapmak istemediğini ifade etmişti.

6 8
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 7

Hayal kuracak olursa ailesine bakmaya devam etmeyi isteyeceğini söyleyen genç fenomenin sözleri, yaşanan felaketin ardından daha da anlam kazandı.

7 8
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti - Resim: 8

Hayata dair düşüncelerini samimi bir dille anlatan Duymaz, yaşamın geçiciliğine dikkat çekerek, herkesin kendi mutluluğunu dilediği gibi yaşaması gerektiğini savunmuştu. “Hepimizin ömrü kelebek gibi; gelip geçiyor” sözleri ise bugün, onu tanıyan tanımayan herkesin hafızasında derin bir iz bırakıyor.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro