Hatay’da halasının evinde depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın vefatından önce söylediği sözler, bugün yeniden gündeme geldi.
Taha Duymaz’ın son sözleri yürekleri dağladı: Asrın felaketinde hayatını kaybetmişti
Türkiye’yi derinden sarsan asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, geride tarifsiz acılar bıraktı. Depreme halasının evinde yakalanan fenomen Taha Duymaz’ın sözleri gündem oldu.Derleyen: Cansu İşcan
Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan ve sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz, deprem sırasında Antakya’da bulunan halasının evindeydi.
Genç fenomen, iki kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Duymaz ve kardeşleri, memleketleri Güveççi Mahallesi’nde toprağa verildi.
Henüz 19 yaşındayken hayata veda eden Taha Duymaz’ın, yıllar önce kaydettiği bir video sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
Videoda kendisine yöneltilen “Geleceğe dair planların neler?” sorusuna verdiği yanıt, izleyenlerin yüreğini burktu.
“Geleceği göremiyorum, yarına çıkıp çıkmayacağımı bile bilmiyorum” diyen Duymaz, az yaşayacağını hissettiğini ve bu nedenle uzun vadeli planlar yapmak istemediğini ifade etmişti.
Hayal kuracak olursa ailesine bakmaya devam etmeyi isteyeceğini söyleyen genç fenomenin sözleri, yaşanan felaketin ardından daha da anlam kazandı.
Hayata dair düşüncelerini samimi bir dille anlatan Duymaz, yaşamın geçiciliğine dikkat çekerek, herkesin kendi mutluluğunu dilediği gibi yaşaması gerektiğini savunmuştu. “Hepimizin ömrü kelebek gibi; gelip geçiyor” sözleri ise bugün, onu tanıyan tanımayan herkesin hafızasında derin bir iz bırakıyor.