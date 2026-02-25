Gazeteci-yazar Taha Akyol, köşe yazısında iktidarın uzun süredir kullandığı “darbe anayasası” söylemini eleştirdi. Akyol’a göre bu ifade, anayasanın maddeleri ve temel hukuk kavramları tartışılmadan kullanılıyor ve mevcut anayasa bilinçli şekilde itibarsızlaştırılıyor.

Akyol, iktidar temsilcilerinin “darbe anayasası” derken Anayasa’nın hangi maddesini sorunlu gördüklerini somut olarak ortaya koymadıklarına dikkat çekerek, bu söylemin hukuki değil siyasi bir propaganda aracı olduğunu savundu.

“KAVRAMLAR ÖZELLİKLE KULLANILMIYOR”

Yazıda, anayasa hukukunun temel kavramlarının özellikle ağızlara alınmadığı vurgulandı. Akyol, anayasa tartışmasının “yerli ve milli” gibi hukuki karşılığı olmayan kavramlarla yürütüldüğünü, bunun da anayasa yapım sürecini muğlaklaştırdığını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “yeni ve sivil anayasa” çağrılarını hatırlatan Akyol, bu açıklamalarda kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmaları gibi temel unsurların yeterince yer almadığını belirtti.

“GÜZEL İLKELER YETMEZ”

Akyol’a göre anayasaya özgürlükçü ve demokratik ilkeler yazmak tek başına yeterli değil. Asıl belirleyici olanın, bu ilkeleri hayata geçirecek kurumların nasıl oluşturulduğu ve ne kadar bağımsız olduğu olduğunu vurguladı. Yargı bağımsızlığı örneğini veren Akyol, 2017 değişikliğiyle “bağımsız ve tarafsız” ifadesinin anayasaya girmesine rağmen uygulamada bunun karşılığının kalmadığını savundu.

KUVVETLER AYRILIĞI VURGUSU

Yazıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yetkilerin tek elde toplandığı, bunun da kuvvetler ayrılığını zayıflattığı ifade edildi. Akyol, anayasanın ruhunun kuvvetler ayrılığına dayandığını belirterek, bu ilke yoksa anayasanın da fiilen ortadan kalkacağını dile getirdi.

ULUSLARARASI UYARI HATIRLATMASI

Akyol, Venedik Komisyonu’nun 2017 yılında yayımladığı raporda, Türkiye’de yetkilerin tek elde toplanması eğilimine dikkat çektiğini de hatırlattı.

Yazının sonunda ise dikkat çeken şu değerlendirme yer aldı: