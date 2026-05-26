Feci kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep yönünden Nurdağı istikametine doğru seyir halinde olan H.K. (25) idaresindeki 73 ABH 289 plakalı tır, lastik bölümünden dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi.

Bu esnada güzergahta ilerleyen polis memuru M.F.Ç. (29), yönetimindeki 34 LH 0409 plakalı otomobiliyle durarak zor durumdaki tır sürücüsüne yardım etmek istedi.

Polis memuru M.F.Ç. ile tır sürücüsü H.K., araca müdahale etmeye çalıştığı sırada arkadan gelen İ.K. (39) kontrolündeki 01 AEB 552 plakalı tır, yardım eden kişilere ve araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, arkadan gelen tırın çarptığı H.K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan polis memuru M.F.Ç. ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’ne, diğer tır sürücüsü İ.K. ise Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.