Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Claudio Taffarel, Fenerbahçe’nin tartışılan kalecisi Ederson hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilya Milli Takımı’nda kaleci antrenörlüğü görevini sürdüren Taffarel, Sabah gazetesine konuştu.

'BREZİLYA’NIN 1 NUMARASI'

Ederson’un kalitesine vurgu yapan Taffarel, “Ederson üst düzey bir kaleci ve bunu milli takımda da gösteriyor. Brezilya'nın bir numarası olması tesadüf değil” ifadelerini kullandı.

'SABIRLI DAVRANMAK ÖNEMLİ'

Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe taraftarına da mesaj gönderdi.

Taffarel açıklamasında, “Türkiye’deki ilk sezonunda uyum süreci yaşadı ve bazı karşılaşmalarda talihsiz anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin sabırlı davranması önemli. Doğru ve istikrarlı bir ortam oluştuğunda gerçek kalitesini ortaya koyacaktır” dedi.