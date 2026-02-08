15-17 yaş Gençler İkili Takım kategorisinde mücadele eden Cansu Şeyhoğlu ile Muhammed Sarıtaş, gösterdikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Bireysel mücadelede de dikkat çeken sonuçlar alındı. Aynı yaş grubunda bireysel kategoride yarışan Muhammed Sarıtaş, 80 sporcu arasında yer alarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Bu derecelerle birlikte iki sporcu, Mart ayında gerçekleştirilecek Türkiye Open Uluslararası Taekwondo Turnuvası’na milli takım formasını giyme hakkı elde etti. Ayrıca Güney Kore’de yapılacak Dünya Şampiyonası için milli takım seçmelerine doğrudan katılma şansı yakaladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara’daki Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda sporcularımızın kazandığı bu önemli dereceler, ilimizde spora verilen değerin ve uzun soluklu, disiplinli çalışmaların bir meyvesidir. Genç sporcularımızın ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyoruz. Bu süreçte emek veren sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek olan herkesi kutluyor, başarılarının daha da artmasını temenni ediyoruz.”