Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tadıyla büyülüyor, kazancıyla ihya ediyor: Tescilli lezzetin hasadı başladı

Tadıyla büyülüyor, kazancıyla ihya ediyor: Tescilli lezzetin hasadı başladı

Hatay'ın coğrafi işaret tescilli tarım ürünlerinden biri olan Kırıkhan kavununda hasat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kendine özgü aroması, yoğun kokusu ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan Kırıkhan kavunu, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tadıyla büyülüyor, kazancıyla ihya ediyor: Tescilli lezzetin hasadı başladı - Resim: 1

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Kırıkhan ilçesindeki üretim alanlarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

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Tadıyla büyülüyor, kazancıyla ihya ediyor: Tescilli lezzetin hasadı başladı - Resim: 2

Gerçekleştirilen incelemelerde sezonun genel durumu, üretim süreci ve hasat faaliyetleri değerlendirildi.

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Tadıyla büyülüyor, kazancıyla ihya ediyor: Tescilli lezzetin hasadı başladı - Resim: 3

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Türkmen, coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının ve tanıtımının bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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Tadıyla büyülüyor, kazancıyla ihya ediyor: Tescilli lezzetin hasadı başladı - Resim: 4

Kırıkhan kavununun marka değerinin artırılmasının hem üreticilerin gelirine hem de Hatay ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Türkmen, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

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Tadıyla büyülüyor, kazancıyla ihya ediyor: Tescilli lezzetin hasadı başladı - Resim: 5

Kalitesiyle Türkiye genelinde tanınan Kırıkhan kavunu, coğrafi işaret tescili sayesinde bölgenin en önemli tarımsal değerleri arasında yer almayı sürdürüyor.

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