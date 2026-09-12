Tadına doyum olmuyor: İstanbul’da cağ kebabı sevenlere tam liste

1. Cağistan Erzurum Cağ Kebabı

Eyüpsultan’da 2014 yılından bu yana hizmet veren Cağistan Erzurum Cağ Kebabı, kuzu etinden hazırlanan cağ kebabıyla öne çıkıyor. Kebap, isteğe göre şişte veya dilimlenerek tabakta servis ediliyor.