İstanbul’da cağ kebabı yemek isteyenlerin tercih edebileceği birçok restoran bulunuyor.
Tadına doyum olmuyor: İstanbul’da cağ kebabı sevenlere tam liste
Erzurum’un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı, İstanbul’un farklı ilçelerindeki restoranlarda sunuluyor. İstanbul’da cağ kebabı yemek isteyenler için öne çıkan 9 mekan, özellikleri ve adresleriyle derlendi.Kaynak: Haber Merkezi
Erzurum mutfağının öne çıkan lezzetlerinden cağ kebabı, kentin farklı ilçelerinde çeşitli sunumlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
İşte İstanbul’da cağ kebabı denince öne çıkan 9 mekan:
1. Cağistan Erzurum Cağ Kebabı
Eyüpsultan’da 2014 yılından bu yana hizmet veren Cağistan Erzurum Cağ Kebabı, kuzu etinden hazırlanan cağ kebabıyla öne çıkıyor. Kebap, isteğe göre şişte veya dilimlenerek tabakta servis ediliyor.
Kış aylarında sobada pişirilen kestane ve patates ikram edilirken, servis öncesinde semaverde çay sunuluyor. Mekan, Eyüpsultan’da Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde bulunuyor.
2. Şehzade Cağ Kebap
Sirkeci’de hizmet veren Şehzade Cağ Kebap, sınırlı menüsüyle cağ kebabına odaklanıyor. Odun ateşinde pişirilen kebap; manda yoğurdu, sumaklı soğan, ızgara biber ve küp domatesle servis ediliyor.
Mercimek çorbası ve kadayıf dolması da menüde yer alıyor. Mekan, Fatih’in Sirkeci semtinde Ankara Caddesi üzerinde bulunuyor.
3. Büyük Erzurum Sofrası
Kartal’da 2007’den bu yana hizmet veren Büyük Erzurum Sofrası’nda etler, kaya tuzu, karabiber ve rendelenmiş soğanla marine edilerek bir gün dinlendiriliyor. Ardından odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor.
Geniş mekanı ve çeşitli mezeleriyle Anadolu Yakası’nda öne çıkan adreslerden olan restoran, Kartal’da Kumlar Caddesi üzerinde bulunuyor.
4. Palandöken Erzurum Cağ Kebabı
Gaziosmanpaşa’daki Palandöken Erzurum Cağ Kebabı, odun ateşinde hazırlanan cağ kebabıyla hizmet veriyor. Kebap; soğan, domates, közlenmiş biber ve sıcak lavaşla servis ediliyor.
Cevizli veya fındıklı kadayıf dolması ile tel kadayıf da menüde yer alıyor. Mekan, Gaziosmanpaşa’da Poligon Caddesi üzerinde bulunuyor.
5. Karagözler Et & Izgara & Cağ Kebabı
Esenyurt’taki Karagözler Et & Izgara & Cağ Kebabı, cağ kebabının yanı sıra farklı et ve ızgara seçenekleri sunuyor. Cağ kebabı, söğüş soğan ve domates gibi yan lezzetlerle servis ediliyor.
Mekan, Esenyurt’ta Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde hizmet veriyor.
6. Yörem Cağ Kebap
2012 yılından bu yana Kavacık’ta hizmet veren Yörem Cağ Kebap, orman manzarası eşliğinde Erzurum mutfağından lezzetler sunuyor.
Ayran aşı çorbası, çoban salata, sumaklı soğan, biber turşusu, manda yoğurdu ve tandır lavaşı gibi ürünlerin yer aldığı sofrada kadayıf dolması da bulunuyor. Mekan, Beykoz’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alıyor.
7. Celal Usta - Erzurum Cağ Kebap
Ümraniye’de hizmet veren Celal Usta - Erzurum Cağ Kebap, cağ kebabının yanı sıra farklı kebap çeşitleriyle de tanınıyor.
Anadolu Yakası’nda tercih edilen mekanlardan biri olan restoran, Ümraniye’de Varan Caddesi üzerinde bulunuyor.
8. Tarihi Sadabad Cağ Kebap
1972’den bu yana hizmet veren Tarihi Sadabad Cağ Kebap, İstanbul’un köklü cağ kebabı adresleri arasında yer alıyor. Balıkesir’den getirilen kuzu etiyle hazırlanan kebabın yanı sıra Sadabad köfte ve cağ İskender kebabı da sunuluyor.
Mekanda yemek öncesinde tulum peyniri, lavaş ve tereyağı ikram ediliyor. Restoran, Sarıyer’de Ahievran Caddesi üzerindeki 42 Shops AVM’de bulunuyor.
9. Seki Erzurum Sofrası
2006’dan bu yana Erzurum’un cağ kebabı geleneğini İstanbul’da sürdüren Seki Erzurum Sofrası, Beylikdüzü’nde hizmet veriyor. Cağ kebabının yanı sıra ayran aşı çorbası, domatesli kebap, Ali Nazik ve patlıcan kebabı gibi lezzetler de menüde bulunuyor.
Cağ kebabı şişleri soğumadan tek tek servis edilirken kadayıf dolması da sunuluyor. Mekan, Beylikdüzü’nde BOSB Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde üzerinde yer alıyor.
(Onedio)