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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda NEC Nijmegen ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

TADIC ASİS YAPTI, EMRE MOR GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Olympiakos ikinci yarının hemen başında El-Kabi'nin 46. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

NEC Nijmegen'in cevabı ise 70. dakikada geldi. Dusan Tadic'in asistinde Bryan Linssen, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

90. dakikada Hollanda temsilcisinin Emre Mor'un asistinde Sierhuis ile bulduğu gol, yapılan incelemenin ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erince mücadele uzatmalara taşındı.

EMRE MOR SAHNEYE ÇIKTI

Uzatma bölümünde bu kez golü atan isim Emre Mor oldu.

Milli futbolcu, 95. dakikada fileleri havalandırarak NEC Nijmegen'i 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Hollanda temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Böylece Fenerbahçe'nin iki eski futbolcusu, Dusan Tadic ve Emre Mor NEC Nijmegen'in bu önemli başarısında başrol oynadı.

🇷🇸🇧🇦 The moment Dušan Tadić spots Edin Džeko after NEC Nijmegen's UEFA Champions League qualifying match! 😅❤️



Emre Mor also there. 🇹🇷✨ (@VI_nl) pic.twitter.com/bBucBtnqU4 — EuroFoot (@eurofootcom) August 11, 2026

DZEKO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gecenin sürpriz detaylarından biri de karşılaşmayı Edin Dzeko'nun tribünden takip etmesi oldu.

Edin Dzeko, maçın ardından Fenerbahçe'den eski takım arkadaşları Tadic ve Emre Mor'u tebrik etti.

O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.