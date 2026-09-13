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Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Genel Sekreter Can Natan, yöneticiler Eray Yazgan ve Ömer Sarıgül ile Metin Oktay'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Tören kapsamında merhum futbolcu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

DURSUN ÖZBEK: "ÖRNEK ALINACAK BİR KİŞİLİĞİ VARDI"

Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay'ın Türk futbolu ve sarı-kırmızılı camia açısından taşıdığı değere dikkat çekti.

Özbek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Metin Oktay, Galatasaray Kulübüne, milli takıma ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş çok değerli bir oyuncumuz. Sevgili Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü için kabri başındaydık. Onu ziyaret ettik, dualarımızı gönderdik. Duruşuyla, futboluyla ve değerleriyle Galatasaray'ı tamamen özümsemiş çok önemli ve örnek bir futbolcumuzdu."

"Kendisine rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Örnek alınacak bir kişiliği vardı. Önceden Galatasaraylı futbolcular Galatasaray Lisesi'ne gelirdi. Ben de lisede okurken onu izleme fırsatını bulmuş birisiyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."