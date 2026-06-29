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Kaynak: DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiası sonrası çıkan olay kanlı bitti. İddiaya göre, 15 yaşındaki N.T.G.'yi taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki Erol Ş., kızın yakınlarının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, 27 Haziran'da Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol Ş. ile kız çocuğunun ailesi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızın annesi Zeliha Z., amcası Mehmet G. ve annenin eski eşi Serkan A., Erol Ş.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı sırasında başına park dubasıyla vurulan Erol Ş., ekmek bıçağıyla da üç yerinden bıçaklandı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde bulunan Erol Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın, taciz iddiası sonrası yaşandığı tespit edildi. Gözaltına alınan anne, amca ve annenin eski eşi, adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Erol Ş.'nin darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı anlar yer aldı.