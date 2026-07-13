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Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, TBMM’ye sunulan ve Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki yabancı uyruklu tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki uzmanlık öğrencilerinin döner sermaye ek ödemelerinden yararlanmasını engelleyen hükme tepki gösterdi.

Odadan yapılan açıklamada, TBMM’de yarın komisyonda görüşülecek olan kanun teklifinin birinci maddesi yasalaşırsa, yabancı uyruklu tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla elde ettikleri hakların fiilen ortadan kalkacağı vurgulandı.

“MEVCUT İSTİHDAM REJİMİ SÜRDÜRÜLEMEZ”

Söz konusu düzenlemenin aynı işi yapan uzmanlık öğrencileri arasında gelir eşitsizliğini derinleştireceği ve insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarına yol açacağı ifade edilen açıklamada, bunun insan hakları, Anayasa ve sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı bildirildi.

Açıklamada, yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin diğer uzmanlık öğrencileriyle eşit hak ve güvencelere sahip olacak şekilde istihdam edilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiği bildirilirken “Parçalı, eşitsiz ve hak kayıplarına yol açan mevcut istihdam rejimi sürdürülemez. Tüm uzmanlık öğrencilerinin eğitim, çalışma, ücret, sosyal güvenlik ve özlük hakları; kurumlar arasında farklılaşmayan, ayrımcılığa izin vermeyen, eşit işe eşit hak ilkesini esas alan ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarını güvence altına alan bütüncül bir yasal çerçeve içinde yeniden düzenlenmelidir” ifadelerine yer verildi.

"KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Açıklamanın devamında, “Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin ve tüm uzmanlık öğrencilerinin haklarının korunmasına yönelik yapılacak her türlü yasal düzenleme sürecine bilgi ve deneyimimizle katkı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna, ilgili kurumlara ve yetkililere saygıyla duyururuz” denildi.