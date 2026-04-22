tabii platformunun 26 Ekim’de düzenlediği görkemli lansmanda öne çıkan yapımlar arasında yer alan dizi, gecenin en dikkat çeken projelerinden biri olmuştu. Son gelişmeler planları değiştirdi.

BİNBİR GECE MASALLARI YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İbrahim Çelikkol’un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir yasaklı madde operasyonunda yapılan testinin pozitif sonuçlanması sonrası, “Binbir Gece Masalları” dizisi bu sezonun yayın takviminden çıkarıldı. Toplam 30 bölüm olarak hazırlanan projenin ilerleyen sezonlara ertelendiği öğrenildi.

RÜZGARLI PAZAR DİZİSİ DE İLERİ TARİHE ALINDI

Öte yandan, yine tabii için hazırlanan ve başrolünde İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı 8 bölümlük “Rüzgârlı Pazar” dizisinin de planlanan yayın tarihinin ileri bir tarihe alındığı konuşuluyor.