Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral’ın yer aldığı yapım için yeni sezonun yayın tarihi de duyuruldu. Bu gelişmenin ardından izleyiciler, Gassal 3. sezonun hangi tarihte ve saatte başlayacağını, ayrıca dizinin nereden ve hangi platform üzerinden izlenebileceğini araştırmaya başladı.

Dijital yayın platformu tabii’de yayınlanan Gassal, uzun aranın ardından izleyicilerine beklenen müjdeyi verdi. Aylardır dizinin takipçileri tarafından merak edilen ve özellikle sosyal medyada sıkça dile getirilen “Gassal 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gassal dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonu için beklenen açıklama yapıldı ve yeni sezonun yayın tarihi 10 Nisan 2026 olarak duyuruldu.

GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Gassal dizisinin merakla beklenen 3. sezonunu izlemek isteyen seyirciler, yapımı TRT’nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden takip edebilecek. Türkiye’de ve yurt dışında erişime açık olan tabii, diziye özel olarak yayınlanan yeni sezon bölümlerini platform üyelerine sunarken, izleyicilere istedikleri zaman ve yerde izleme imkânı tanıyor.

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI

Dizinin 3. sezonunda da kadroda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Ahmet Kural’ın oynadığı ‘Baki’ karakterinin yolculuğu devam ederken, ikinci sezonda ekibe dahil olan Hande Soral ‘Nihan’ karakteriyle hikayedeki yerini koruyor. Yeni sezonda bu ikiliye Öykü Gürman, ‘Şoför’ rolüyle Emir Benderlioğlu, ‘Aziz’ karakteriyle, Erdal Cindoruk ve ‘Buse’ rolüyle Ebru Cündübeyoğlu eşlik edecek.