Sakarya’da bir tabiat parkındaki gölette genç bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin, Mersin’de kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Rukiye Görgin olduğu ortaya çıktı.

Olay, Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi’nde bulunan tabiat parkında meydana geldi. Gölet üzerinde hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı genç kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNESİNİN KAYIP BAŞVURUSU YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, gölet kıyısında kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin’e ait olduğu belirlendi.

Ayrıca genç kadının annesi Ş.G.’nin, 24 Mayıs tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.