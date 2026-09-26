Tabela ve bank bir gecede sırra kadem bastı: Karadeniz'de 'Salah' bilmecesi

Bölgeyi ziyaret eden Trabzonspor taraftarı Seyfettin Erol ise Salah'ın ziyaretinin yaylaya olan ilgiyi artırdığını belirtelerek, "Önce Salah geldi buraya, taşa oturdu tabii ki. Sonucunda Instagram ve sosyal medyadaki gelişmelerden sonra buraya Trabzon'dan, Maçka'dan, Gümüşhane'den akımlar oldu. Bunlar güzel şeyler. Turizm açısından burası zaten bilinen bir yaylaydı. Gümüşhane Kurtdere Yaylası. Maçkalılar da burayı fazlasıyla mesire alanı olarak kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi sanırım buraya bir bank koydu ama daha sonra kaldırıldı. Neden kaldırıldı, neden konuldu, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama konuya baktığımız zaman Salah, sadece Trabzon'a değil, Gümüşhane'ye, Karadeniz Bölgesi'ne ve Türkiye'ye katkıda bulunuyor, bulunacak da. Biz böyle gelişmeler olduğu için mutluyuz. Bence tartışma olmasına gerek yok. Herkes her yorumu yapabilir. Hele günümüzde sosyal medya çok aktif; iyi olarak da kötü olarak da kullanılabiliyor. Önemli olan buranın Türkiye toprağı olduğunu, Gümüşhane veya Trabzon toprağı diye ayrım yapmadan değerlendirmek. Burası zaten Kurtdere olarak bilinen bir yer ama tabii Salah buraya katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bank ve tabelanın kim veya kimler tarafından kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı.