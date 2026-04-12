Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki bir genç, evde bulduğu tabancayla oynadığı sırada hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fatma H., ailesiyle birlikte yaşadığı evde babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken silah kazara ateş aldı.

Ateş alan tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralanan genç kız için ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma H., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ruhsatsız silahın nasıl temin edildiği ve olayın detayları araştırılıyor.