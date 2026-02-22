Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, F.Ç. (36) iddiaya göre yolda yürürken ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi’ne götürülen F.Ç. tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, F.Ç.’nin sakladığı ruhsatsız tabanca hastane yakınlarında Sanayi Mahallesi 6011’inci Cadde’de bir otelin dışındaki yangın merdiveninde bulundu.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan F.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.