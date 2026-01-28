Geleneksel mutfak alışkanlıkları, modern tıp dünyasının büyüteci altına alındı. Yapılan son araştırmalar, sadece karın doyurmak için değil, tüketilen gıdanın biyoyararlanımını maksimum seviyeye çıkarmak için belirli bileşenlerin birlikte tüketilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koydu. Özellikle karabiber ve zeytinyağı ikilisi, "akıllı beslenme" stratejilerinde başrolü üstlendi.

Sofralarda sıkça kullanılan karabiber ve zeytinyağı kombinasyonunun, gıdalardaki vitamin ve minerallerin vücut tarafından emilimini %2000'e varan oranlarda artırdığı tespit edildi.

Uzmanlar, doğru baharat ve yağ eşleşmelerinin kronik hastalıklarla mücadelede kritik bir rol oynadığını bildirdi.

PİPERİN VE KURKUMİN MUCİZESİ

Beslenme biyokimyası üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan St. John's Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Greger, karabiberin içerisindeki "piperin" adlı maddenin mucizevi etkisine dikkat çekti.

Greger, karabiberin özellikle zerdeçalla birlikte tüketildiğinde, zerdeçaldaki etken madde olan kurkuminin kana karışma oranını tam %2000 oranında artırdığını ifade etti.

Karaciğerin bu faydalı bileşenleri vücuttan atma hızını yavaşlatan piperin, hücrelerin besinden aldığı verimi en üst düzeye çıkardı.

YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLERİN ANAHTARI: ZEYTİNYAĞI

Salatalara veya sebze yemeklerine eklenen sızma zeytinyağının sadece lezzet amaçlı olmadığını vurgulayan Harvard Kamu Sağlığı Okulu'ndan Dr. Walter Willett, yağın bir "taşıyıcı" görevi gördüğünü belirtti.

A, D, E ve K vitaminlerinin "lipofilik" yani yağda çözünen karakterde olduğunu hatırlatan Willett, bu vitaminlerin vücuda zeytinyağı eşliğinde alınmadığı takdirde emilmeden vücuttan atıldığını dile getirdi. Özellikle domatesteki likopenin emilimi için zeytinyağının katalizör görevi gördüğü bilimsel raporlara yansıdı.

MOLEKÜLER GASTRONOMİ VE SAĞLIK

Araştırmalar, karabiberin sindirim enzimlerini uyararak bağırsak duvarından besin geçişini kolaylaştırdığını kanıtladı.

Uzmanlar, yemeklere pişirme aşamasının sonunda eklenen taze çekilmiş karabiberin ve soğuk sıkım zeytinyağının, mikrobiyotayı destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydetti.