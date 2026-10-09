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Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız internet gazetesi T24’ün internet ve X hesabı, 30 Eylül 2026 günü 'LGBT propagandası' yaptığı suçlamasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişime engellenmişti. T24; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, siteye erişimin engellenmesi yönündeki talebini önce reddeden daha sonra itiraz üzerine kabul eden İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararına 1 Ekim Perşembe günü itiraz etmişti.

Sekiz gündür gerçekleştirdiği itirazın sonucunu bekleyen T24, 5 Ekim Pazartesi günü de dilekçenin ‘ivedilikle değerlendirmeye alınması için’ İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne ek bir başvuru daha yapmıştı.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE NE DENİLMİŞTİ?

T24 avukatları Özlem Tekşen ve Gökhan Tekşen tarafından sunulan, İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu, hukukçu Kerem Altıparmak’ın da görüşleriyle katkı sunduğu itiraz dilekçesinde, siteye getirilen erişim engeli kararının anayasa, ilgili kanun hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) içtihatlarına aykırı olduğu ifade edilmişti.

Erişim engeli kararında maddi hatalar olduğuna ve karara gerekçe gösterilen “son 1 yılda 118 aile yapısını bozacak nitelikte yazı kaleme alındığı” iddiasının doğruyu yansıtmadığına işaret edilmişti.