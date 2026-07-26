Kaynak: DHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki ve Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 5 viyadük ve sanat yapıları ile tamamı 16,3 kilometre olan, 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü T1 tünelindeki 2019 yılında başlayan çalışmalar, 10 Ocak'ta tamamlandı. Bu kapsamda tünel araç trafiğine açıldı.

T2 TÜNELİNİN ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI!

Söz tünelin bitmesinin ardından aynı güzergahtaki viyadük ve sanat yapıları ile birlikte tamamı 9 bin 124 metre olan, 4 bin 566 metrelik T2 tünelinin yapım çalışmalarına başlandı. Vardiyalı 7/24 çalışmalarda; tünelin 2 bin 851 metre kazısı ile 1160 metrelik nihai kaplama beton imalatı tamamlandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

Tünelin saha mühendisi Serhat Uçar, Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü bünyesinde yüklenici firma olarak yürüttükleri çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.

Tünel içerisinde kazı ve destekleme çalışmalarının yanı sıra kiriş, invert, kemer kalıp, izolasyon, donatı ve nihai kaplama beton uygulamalarının da eş zamanlı sürdüğünü ifade eden Uçar, "Bunun yanında T1 ile T2 tünellerimiz arasında bulunan 4 kilometrelik yol güzergahında sanat yapısı olarak kazı, dolgu, reglaj çalışmalarımız ve menfez, perde duvar çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Amacımız, projemizi en yakın zamanda Allah'ın izniyle bitirip, halkımızın hizmetine, konforlu ve güvenli seyahatine sunmaktır" ifadelerine yer verdi.