Ligue 1'de Rennes ile PSG'nin karşı karşıya geldiği 22. haftanın açılış maçında zirve yarışında kartlar yeniden dağıtıldı.

PSG ÜÇ MAÇTIR YENİLEN RENNES'E BOYUN EĞDİ

Lider PSG, ligde üç maçtır yenilen ve toplamda dört maçlık galibiyet hasreti çeken Rennes'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

SZYMANSKI İKİNCİ GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Karşılaşmada ilk yarıyı Al Tamari'nin golüyle 1-0 önde kapan Rennes, Sebastian Szymanski'nin asistinde Esteban Lepaul'ün 69'uncu dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Rennes'e transfer olan Szymanski yeni takımında ilk asistini yaptı. Polonyalı yıldız ayrıca 74 dakikada sahada kaldığı maçta performansıyla göz doldurdu.

DEMBELE'NİN GOLÜ YETMEDİ, EMBOLO FİŞİ ÇEKTİ

PSG iki dakika sonra Ousmane Dembele ile farkı bire indirse de Breel Embolo 81'de attığı golle skoru tayin etti ve Rennes 3-1'lik skorla galibiyete uzandı.

LENS YENİDEN ZİRVEYE ÇIKABİLİR

Bu sonuçla Rennes haftalar sonra kazanarak puanını 34'e yükseltirken PSG 51 puanda kaldı.

Lider PSG'yi 2 puan geriden takip eden Lens bu hafta Paris FC'yi deplasmanda yenmesi halinde yeniden zirveye oturacak.