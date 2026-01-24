Fenerbahçe'den Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

Szymanski Rennes formasıyla ilk maçına çıktı - Resim : 1

SZYMANSKI İLK MAÇINDA MAĞLUBİYETLE SAHADAN AYRILDI

Rennes'in Lorient'i ağırladığı mücadelede 77. dakikada oyuna giren Szymanski ilk maçında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Ligde 3 maç sonra kaybeden Rennes 31 puanda kalırken yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Lorient ise puanını 25'e yükseltti.

Szymanski Fenerbahçe'ye veda ettiSzymanski Fenerbahçe'ye veda ettiSpor

FENERBAHÇE'DEN RENNES'E 9.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe ile 2,5 yıl sonra yollarını ayıran Szymanski 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro şarta bağlı bonus maddesi karşılığında Rennes'e transfer oldu.