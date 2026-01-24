Fenerbahçe'den Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

SZYMANSKI İLK MAÇINDA MAĞLUBİYETLE SAHADAN AYRILDI

Rennes'in Lorient'i ağırladığı mücadelede 77. dakikada oyuna giren Szymanski ilk maçında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Ligde 3 maç sonra kaybeden Rennes 31 puanda kalırken yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Lorient ise puanını 25'e yükseltti.

FENERBAHÇE'DEN RENNES'E 9.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe ile 2,5 yıl sonra yollarını ayıran Szymanski 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro şarta bağlı bonus maddesi karşılığında Rennes'e transfer oldu.