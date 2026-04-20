Strasbourg, Ligue 1’in 30. hafta maçında sahasında Rennes’i konuk etti.

Stade de la Meinau’da oynanan mücadeleyi Rennes 3-0 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

RENNES İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip 20. dakikada Lepaul’un golüyle 1-0 öne geçti ve devreye üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA HIZLI BİTİRİŞ

Rennes, ikinci yarının başında tempoyu artırdı. 50. dakikada Embolo ve 52. dakikada Al Tarami’nin golleriyle farkı 3’e çıkardı. Maçın geri kalanında başka gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Rennes, puanını 53'e yükseltirken Strasbourg 43 puanda kaldı.

STRASBOURG'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Strasbourg ligde 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Fransız ekibi, geçtiğimiz perşembe günü Konferans Ligi’nde Mainz karşısında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından rövanşta 4-0’lık tarihi bir geri dönüşe imza atarak hafızalara kazınmıştı.

SZYMANSKI YILDIZLAŞTI

Rennes cephesinde maça ilk 11’de başlayan Sebastian Szymanski, takımının 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı.

Polonyalı yıldız, ikili mücadelelerdeki performansı ve isabetli paslarıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada yerini Zabiri’ye bıraktı.

DİKKATLERİ ÇEKTİ

Devre arasında Fenerbahçe’den Rennes’e transfer olan Szymanski, yeni takımında gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız ekibiyle 13 maça çıkan oyuncu, bu süreçte 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Strasbourg ligde bir sonraki hafta Lorient ile deplasmanda karşılaşacak. Rennes ise evinde Nantes'ı ağırlayacak.