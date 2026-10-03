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Kaynak: AA

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) aktardığı bilgilere göre olay, yerel saatle 09.30 civarında meydana geldi. Ragbi takımını karşılamak için bölgede bulunan kalabalığın arasına giren araç, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yetkililer, yaralanan 10 kişiden 5 yaşındaki çocuk ile 67 yaşındaki kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Olayı görenler, aracın sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiğini ifade etti.

Polis, 18 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, olayın terör bağlantılı olmadığı değerlendirildi.