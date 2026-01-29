Oyuncu Sydney Sweeney, Hollywood’un simge yapılarından biri olan Hollywood tabelasında yaptığı sıra dışı tanıtım hamlesiyle gündeme geldi. Sweeney’nin tabelaya tırmanıp sütyenler astığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olayın izinsiz olduğu iddiaları tartışmayı büyüttü.

Paylaşımlara göre bu hareket, oyuncunun yeni iç çamaşırı markasının tanıtım kampanyasının bir parçasıydı. Ancak tabelanın fikri haklarını ve kullanım izinlerini yöneten kurum, eylemin kendileri tarafından onaylanmadığını belirtti.

ÇEKİM İZNİ VARDI İDDİASI, TABELAYA TEMAS İZNİ YOKTU TARTIŞMASI

İddialara göre ekip, bölgede çekim yapmak için izin almış olsa da tabelaya tırmanma ve herhangi bir obje asma konusunda ayrıca yetkilendirilmedi. Bu durum, izinsiz giriş ve vandalizm gibi suçlamaların gündeme gelmesine neden oldu.

ŞİMDİLİK RESMİ SUÇLAMA YOK

Olay sonrası kamuoyunda “soruşturma var mı” sorusu öne çıkarken, paylaşılan bilgilere göre şu aşamada resmî bir polis raporu bulunmadığı ifade ediliyor. Sweeney cephesinden de doğrudan bir açıklama gelmiş değil.