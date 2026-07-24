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Orijinal yapımlarında zaman zaman dalgalı performanslar yaşayan Netflix, animasyon kategorisinde yeni bir altın çağ yaşıyor. Geçtiğimiz yıl rekorları altüst eden KPop Demon Hunters'ın ardından Skydance Animation imzalı Swapped (Yerime Geç), izleyicilerden büyük ilgi görerek izlenme listelerini altüst etti.

139,8 MİLYON İZLENMEYLE EN ÇOK İZLENEN İLK 10 FİLM ARASINDA

1 Mayıs 2026'da platformda izleyiciyle buluşan yapım, yayınlandığı günden bu yana 139,8 milyon izlenmeye (237,7 milyon izlenme saatine) ulaşmayı başardı. Bu performansıyla dev bütçeli aksiyon filmi The Gray Man'i geride bırakan Swapped, Netflix'in en çok izlenen İngilizce filmler listesine 10. sıradan giriş yaptı.

Böylelikle Netflix tarihinde ilk kez en çok izlenenler listesinde aynı anda iki animasyon yapımı yer almış oldu.

ÇOÇUK VE AİLE KATEGORİSİNİN GÜCÜ: LİSTEDE DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Özellikle çocuk ve aile içeriklerinin platformda uzun süreli (long-tail) izlenme potansiyeline sahip olması nedeniyle, ilk 91 günlük ölçüm süresi henüz tamamlanmayan Swapped'ın listede daha üst sıralara tırmanması bekleniyor.

Filmin Konusu:

"Vadide yaşayan küçük bir Pookoo (otter/tembel hayvan benzeri sevimli yaratık) ile görkemli bir Javan kuşunun bedenleri sihirli bir kapsül yüzünden aniden yer değiştirir. Hayatta kalabilmek ve eski hallerine dönebilmek için birbirlerinin tüyü ve kürkü içinde mücadele vererek birlikte çalışmayı öğrenmek zorunda kalırlar."

GÜÇLÜ SESLENDİRME KADROSU

Nathan Greno'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Michael B. Jordan (Ollie), Juno Temple (Ivy), Tracy Morgan, Cedric the Entertainer ve Justina Machado gibi ünlü isimler yer alıyor.