Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Otomotiv Suzuki'nin iki modeline 'Black Edition" dokunuşu: Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu

Suzuki’nin SUV modelleri Vitara ve S-Cross için özel geliştiren ‘Black Edition’ donanımları Türkiye’de satışa çıktı. Yeni modellerin satış fiyatı 2 milyon 385 bin liradan başlıyor.

Serkan Talan
Suzuki, Türkiye pazarında popüler olan SUV modelleri Vitara ve S-Cross'a özel olarak geliştirilen Black Edition donanımlarını satışa sundu. 1.4 litrelik hafif hibrit motorlarla donatılan bu yeni versiyonlar, özel donanımları ile dikkat çekiyor.

"Black Edition" takısı görsel anlamda bol bol siyah dokunuş ile birlikte geliyor. Siyah jantlar, siyah tava rayları ve aynalar görünümü pekiştiriyor. Kullanıcıların "merakla" beklediği sunroof donanımı da Black Edition modelleri ile geri dönüyor.

İç mekanda orta konsol ve kapı içlerindeki siyah detaylar kabine premium bir hava katarken Black Edition’a özel döşemeler konforu estetikle birleştiriyor.

Kabin içindeki ayrıcalıklı hissi pekiştiren ısıtmalı ön koltuklar ile yolculuk sırasında konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor.

Koltuklarda, direksiyonda, kapı panellerinde ve vites çevresinde kullanılan turuncu dikiş detayları, iç mekandaki siyah hakimiyetine enerjik ve sportif bir kontrast ekliyor.

Kış aylarında büyük rahatlık sağlayan ısıtmalı ön koltuklar standart olarak gelirken; direksiyon, vites ve kapı panellerindeki turuncu dikişler ise karanlık iç mekana enerjik ve sportif bir dokunuş katıyor.

Modellerin kaputu altında 1.4 litre BoosterJet 48V hafif hibrit motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu sunuluyor.

Gücün yola aktarılması 4x2 veya AllGrip (4x4) sistemiyle sağlanıyor. 4 silindirli motor, 109 PS güç ve 235 Nm tork üretiyor.

İşte Black Edition modellerinin Türkiye’deki satış fiyatları:

Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk): 2.385.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk): 2.629.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition: 2.580.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition: 2.729.000 TL

Kaynak: Haber Merkezi
