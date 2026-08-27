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Otomotiv dünyasında elektrikli araç devrimi büyüyen boyutlar ve dev bataryalar üzerinden ilerlerken Suzuki, hafiflik ve verimlilik odaklı tersine bir mühendislik yaklaşımıyla sahneye çıktı. Japonya'nın ikonik "Kei Car" sınıfına yeni bir soluk getiren Suzuki e-Sky; Nissan Sakura, Honda N-One e: ve Mitsubishi eK X gibi dişli rakiplere yanıt olarak geliştirildi. 2025 Japan Mobility Show'da sergilenen "Vision" konseptinin seri üretim versiyonu olan model, şehir içi ulaşımına pratik çözümler sunuyor.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ MİMARİ VE YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ

Mevcut bir içten yanmalı modelin dönüştürülmesi yerine doğrudan elektrikli altyapı üzerinde yükselen e-Sky; 3.395 mm uzunluk, 1.475 mm genişlik ve 1.625 mm yükseklik değerleriyle sınıf standartlarına tam uyum sağlıyor. 2.460 mm'lik aks mesafesi sayesinde boyutlarına kıyasla son derece ferah bir iç mekân sunan araç, 1.030 kg'lık toplam ağırlığı ve 4,4 metrelik dönüş çapıyla dar şehir sokaklarında üstün manevra yeteneği vadediyor.

KÜÇÜK BATARYA, YÜKSEK VERİMLİLİK VE HIZLI ŞARJ

Suzuki mühendisleri ağır bataryalar yerine sistem verimliliğine odaklanarak araca 26 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bir batarya paketi entegre etti. Aracın sunduğu teknik özellikler ve şarj detayları şöyle:

Menzil: 310 km

DC Hızlı Şarj (50 kW): 25 dakikada %80 doluluk

AC Şarj (6 kW / 3 kW): 4,5 saat / 8 saat tam dolum

Standart Teknolojiler: Isı pompası, tek pedalla sürüş ve araçtan dışarıya elektrik aktarımı (V2L)

SADE KABİN VE AVRUPA PAZARI HEDEFİ

Aracın minimalist iç mekânında dijital gösterge paneli ve 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı öne çıkıyor. Fiziksel klima kumandalarının korunduğu kabinde; iki katlı orta konsol, ön yolcu tepsisi, ısıtmalı direksiyon ve elektronik park freni standart olarak yer alıyor.

Fiyatı ve ayrıntılı teknik özellikleri bu sonbahardaki Japonya lansmanında ilan edilecek olan Suzuki e-Sky'ın, 2027 yılında yaklaşık 23 bin euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarına ihraç edilmesi planlanıyor.