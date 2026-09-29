Kaynak: Haber Merkezi

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Süzer Plaza üzerinden gündeme getirdiği kira ve tadilat iddialarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek cephesinden hukuki adım geldi. Gürlek’in avukatı iddiaları reddederken, Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

TİP Milletvekili Şık’ın, fon soruşturmaları ve Süzer Plaza üzerinden gündeme getirdiği iddiaların ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek hukuki yollara başvurdu.

Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in ikamet ettiği konuta ilişkin öne sürdüğü iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Adır, iddiaları reddederek Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu, ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

GÜRLEK’İN AVUKATI: LOJMANDA İKAMET EDİYORLAR

Açıklamada Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği belirtildi. Gürlek’in başka bir konutu kiraladığı yönündeki iddialar reddedildi.

Şık’ın elinde iddialarını destekleyen bir kira sözleşmesi veya ödeme belgesi bulunması halinde bunları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirten Adır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve eşi Sayın Elif Gülşah Gürlek hakkında, gazeteci ve milletvekili sıfatı taşıyan Ahmet Şık isimli bir şahıs tarafından ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir. Müvekkilimiz ve eşi, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet etmektedir. Müfteri Ahmet Şık’ın yalan beyanlarının aksine, müvekkilimiz tarafından başka bir konut kiralanması asla söz konusu değildir.

Gazetecilik belgeye, milletvekilliği ise kamuoyu karşısında sorumluluğa dayanır. Müfterinin elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi takdirde söz konusu şahıs kamuoyu vicdanında müfteri olarak anılacaktır. Müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır. Süreç hukuk çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞIK, SÜZER PLAZA ÜZERİNDEN İDDİALAR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Hukuki sürecin öncesinde Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon soruşturmaları ile Süzer Plaza üzerinden çeşitli iddialarda bulunmuştu. Şık, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer’e ilişkin geçmişteki bir soruşturmaya değinerek, Gürlek ve eşinin Süzer Plaza’daki bir dairede kiracı olduklarını öne sürmüştü.

Şık, söz konusu dairenin aylık kirasının 750 bin TL olduğunu, tadilat ve döşeme masraflarının ise 30 milyon TL’ye ulaştığını iddia etmişti.

Bu iddialar bağımsız biçimde doğrulanmış değil; Gürlek’in avukatı ise Gürlek çiftinin Bakanlık lojmanında yaşadığını belirterek bunları açıkça reddetti.

Şık paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir de oğul Süzer gözaltında iken Süzer Plaza’da Davut Yasin Bilen’in ev sahipliğinde milyonlarca doların çok sık konuşulduğu hayli hareketli günler yaşanmış. Bu hareketli günlerde Süzerlere ait Bebek’teki villalardan da konu açılmış ama nihayetinde ortalık sakinleştikten sonra Akın Gürlek Ritz Carlton’daki dairelerden birinde kiracı olmuş.

Tapu kaydının Davut Yasin Bilen adına olduğu öne sürülen daire, yeni taşınacaklar için tadilat yapıldıktan sonra içi de dayanıp döşendikten sonra teslim edilmiş. Dairenin 30 milyon TL tutan tadilat ve döşenmesi işlemleri de Süzerlere ait şirket tarafından gerçekleştirilmiş iddiaya göre. Dairenin kirasıysa 750 bin TL… Ritz Carltonda kiracı olan Gürleklerin üst kat komşusu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Baran Süzer, yan daire komşusu ise yine uyuşturucu soruşturması şüphelisi olan Ali Ulusoy. SPK’nin de içinde bulunması nedeniyle Elif Gülşah Gürlek, İstanbul’un trafik sorunuyla boğuşmadan evle işi arasındaki mesafeyi asansörle katediyor. Hatta yemeklerini de plazanın içindeki lüks restoranda yiyor."

ŞIK’TAN GÜRLEK’E 6 SORU

Ahmet Şık, paylaşımının sonunda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle altı soru yöneltti. Sorular, yayımlanan paylaşımda şu şekilde yer aldı:

1)Davut Yasin Bilen’in veya yakınlarından birinin Süzer Plaza’da dairesi var mıdır?

2)Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek bu dairede kiracı mıdır?

3)Dairenin aylık 750 bin TL kira bedeli ödenmekte midir? Kim tarafından? Dekontları var mıdır?

4)Dairenin 30 milyon TL tutan tadilat ve dayanıp döşenmesi maliyeti kim tarafından karşılanmıştır?

5)Tapuda evin sahibi olarak görünen Davut Yasin Bilen’le ne tür bir ilişkiniz vardır?

6)Aynı zamanda SPK’nin yönetiminde olan Elif Gülşah Gürlek’in plazada bulunan “Nobu” isimli restorandaki yediği yemeklerin aylık 250 bin TL’lik faturasını kendisi mi, Bakan bey mi, yoksa Süzer Holding mi ödemektedir?

Gürlek cephesinden gelen son açıklamayla birlikte tartışma hukuki sürece taşınmış oldu. Avukat Abdullah Adır, kira iddiasını reddederken Şık’tan iddialarını destekleyen belgeleri kamuoyuna açıklamasını istedi.