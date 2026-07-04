Suzan Kardeş Sahneye İzmir Marşı ile çıktı: Didim’de lavanta kokulu başlangıç

Didim’in yalnızca deniziyle değil; kültürü, felsefesi, üretimi ve doğasıyla da anılması gerektiğini vurgulayan Başkan Hatice Gençay, "İnsan yaşadığı kenti tanıdıkça sever. Sevdikçe sahip çıkar, sahip çıktıkça korur ve geleceğe taşır. Bu yüzden festivallerimizi Didim’i en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak için düzenliyoruz." dedi.