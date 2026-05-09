Bursa’da su faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en büyük gider kalemlerinden biri olan su fiyatlarında indirime gitmek için düğmeye bastı. 14 Mayıs’ta toplanacak olan BUSKİ Genel Kurulu’nda, indirim kararının gündeme alınması ve resmi sürecin hızla tamamlanması bekleniyor. Meclis aritmetiğinin de desteğiyle kararın kesinleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ YÖNETİMDEN "ZAM YOK" VURGUSU

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla suya herhangi bir ek zam yapılmadığının altı çizildi. Faturalardaki değişimlerin 1994 yılından bu yana uygulanan rutin enflasyon güncellemesinden kaynaklandığı belirtilirken, asıl hedefin bu yükü tamamen hafifletmek olduğu vurgulandı.

"HEDEFİMİZ ERİŞİLEBİLİR VE KALİTELİ HİZMET"

Belediye yetkilileri, Bursalıların kaliteli ve sürdürülebilir hizmete en uygun fiyatlarla ulaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Açıklamada, "Mayıs ayı itibarıyla resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize en doğru şartlarda hizmet sunmak önceliğimizdir" denildi.

BARAJLAR DOLDU, İNDİRİMİN ÖNÜ AÇILDI

İndirim kararının arkasındaki en büyük güç ise doğadan geldi. Bursa’da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası kenti besleyen tüm barajlarda doluluk oranı yüzde 100 sınırına dayandı. Su rezervlerindeki bu rekor artış, indirim beklentilerini daha da güçlendirdi.