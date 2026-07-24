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Kaynak: İHA

Erzincan'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında SUV araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olan 16 yaşındaki çocuk aracın altında sıkışırken, ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.

Kaza, Halitpaşa Mahallesi 1270 Sokak'ta meydana geldi. Ş.Ç. yönetimindeki 34 YVS 08 plakalı SUV ile E.N.D. idaresindeki 24 ACS 035 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü SUV'un altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan 16 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı genç ile SUV araçta bulunan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.