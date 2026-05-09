Jeep, mayıs ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere Avenger ve yeni Compass modellerinde çeşitli alım seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 220 bin lira, Avenger e-Hybrid'in Summit donanımlı versiyonu 135 bin lira takas desteğiyle satın alınabiliyor.

Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 185 bin liraya varan takas desteği sağlanıyor.

Tercihini yeni Jeep Compass'tan yana kullanacak müşteriler için markanın tasarım kodları ve sürüş özelliklerini gelişmiş güvenlik teknolojileriyle destekleyen Summit donanımlı versiyon 2 milyon 979 bin lira, Limited donanımlı versiyon ise 2 milyon 695 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.