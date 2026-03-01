Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy yolu Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.V. idaresindeki 54 AEB 110 plakalı SUV tipi araç, Uğurcan Çavdaroğlu (22) idaresindeki 54 SK 574 plakalı otomobile adeta ok gibi saplandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobil sürücüsü Uğurcan Çavdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan diğer araçtaki M.B.V. ise, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çavdaroğlu’nun cenazesi de Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Çavdaroğlu’nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.